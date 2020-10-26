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В Чили отменили пиночетовскую конституцию

, 11:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Чили отменили пиночетовскую конституцию
в Чили проголосовали против пиночетовской конституции на фото globallookpress.com/ Fernando Lavoz

Граждане Чили проголосовали за новую конституцию. Прежняя была принята еще в эпоху Пиночета. Его называют диктатором.

Принятие нового главного закона страны было поддержано 78 процентами проголосовавших. Прежняя конституция была принята еще четыре десятка лет назад. Тогда в стране был режим военной диктатуры Аугусто Пиночета.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы все должны объединиться, чтобы новая Конституция стала великой основой для единства, стабильности и будущего», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера, комментируя результаты плебисцита.

Пока в Чили еще только проголосовали за отказ от прежней конституции. Теперь специальная группа должна разработать проект нового закона. За него будут голосовать отдельно. Если следующим голосованием новый закон будет принят, он заменит пока еще действующую пиночетовскую конституцию.

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