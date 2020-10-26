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Axios: После выборов Трамп намерен сменить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Axios: После выборов Трамп намерен сменить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ
Дональд Трамп, фото: facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп, если победит на выборах, сразу займется сменой глав Федерального бюро расследований, Центрального разведывательного управления, Пентагона.

Трамп планирует уволить министра обороны Марка Эспера, директора ФБР Кристофера Рэя и директора ЦРУ Джину Хаспел и руководителей других ведомств, - сообщает kp.ru.

Два источника издания Axios узнали, что список тех, кого планирует после выборов сменить Трамп, гораздо больше, но глав Пентагона, ФБР и ЦРУ он отправит в отставку первыми.

Ранее другие американские СМИ писали, что Дональд Трамп обсуждает вопрос смены руководителей Пентагона, ЦРУ и ФБР со своими советниками.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

ИЧ

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