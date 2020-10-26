Маразмы недели: памятник от «двуглавых казаков», декоммунизаторы в Тарусе и образовательный геноцид на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

26 октября 2020, 05:55 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

17 октября 2020 года в приделе храма Вознесения Господня в селе Красном Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Ипполитовичу Сладкову (1884-1956 годы), участнику Первой мировой и гражданской войн. Инициатива его установки принадлежит Уральским (Яицким) казакам. Говорят, что средства на изготовление и установку памятника собирали всем миром, но это не точно, потому как среди спонсоров значится некий «Фонд поддержки развития оренбургского казачества Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества» (то ещё название!) и некое «Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл».

Открытие памятника Тимофею Сладкову

Казалось бы, памятник - благое дело. Вот только упомянутый Тимофей Сладков известен в истории как «победитель Чапаева»: в 1919 году его отряд, участвуя в Лбищенском рейде, уничтожил штаб 25-й дивизии РККА вместе с её командиром Василием Чапаевым. По этой причине не совсем понятно, в чём и кого именно собрались «исторически просвещать» оренбургские казаки в компании с «двуглавыми орлами».

В плане героизма биография казака Тимофея Сладкова, прямо скажем, так себе: он командовал штабом Уральской отдельной армии, которая воевала в составе Белого движения против красных, а после гражданской войны эмигрировал и скончался в 1956 году в Париже.

При этом в администрации села Красное установку памятника «победителю Чапаева» на улице Чапаева назвали «возвращением на круги своя», поскольку, по словам главы Красновского сельсовета Геннадия Кулешова, «Гражданская война - это смута», а «если бы у улицы Чапаева было другое название, мы бы подняли вопрос переименования».

Что касается переименований, то на днях из г. Таруса Калужской области просочилась показательная история с возвращением 16-ти улицам дореволюционных названий: таким образом в районе решили взяться за «восстановление исторической справедливости»

«Теперь улица Розы Люксембург (ну-ка, в каком советском городе её не было?) станет Посадской, улица имени террориста Каляева снова превратится в Боголюбскую, а площадь с «уникальным» названием - Ленина - вернёт себе имя Соборная!», - радуются на местных форумах, параллельно сравнивая «краснопузых» со ржавыми гвоздями.

Город Таруса Калужской области

Где-то мы уже это проходили… Ах, да - в соседней Украине, кстати, граничащей с Калужской областью. Уж не оттуда ли «майданный ветер перемен» навеял под Калугу декоммунизацию, которая (что для жителей Таруса не должно являться секретом) привела на территории «суверенной и незалежной» к очень плачевным результатам. Кстати, именно «вышиваночные патриоты» внесли тренд в переименование улиц и площадей Ленина в Соборные. Правда, на Украине предварительно сносили и памятники Ильичу. Интересно, на когда намечен снос памятника Ленину в Тарусе, сбрасывающей с себя «гнет проклятого совка»?

Что-то подсказывает: в поисках «восстановления исторической справедливости» представители «политэлиты» калужского городка консультируются с декоммунизаторами из соседнего недогосударства, где в плане избавления от советского наследия (и мозгов заодно) уже более чем преуспели. Переименования у «нерабов» в почёте: этому процессу подвергается всё движимое и недвижимое.

К примеру, экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко уверен, что после распада СССР Украину нужно было назвать «Русь-Украина», что, по его мнению, верно отражало бы вклад украинцев в историю.

«В 1991-м мы должны были наше государство назвать правильным названием - Русь-Украина, потому что Русь, метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины. Это была империя, а все остальные земли - Суздальская, Владимировская, Новгородская - были зависимыми от метрополии. Нужно называть вещи своими именами. Причём, мы первые дали европейскую культуру и христианство на огромные евроазиатские пространства», - заявил он в интервью украинскому телеканалу, подчеркнув, что в XVII веке «огромное влияние украинской культуры распространилось до Уссурийска и Владивостока и прикрыло собой очень слабое Московское государство», поэтому «Украина имеет огромное историческое влияние на Россию».

Экс-глава СБУ Игорь Смешко

Как говорится, кто бы спорил, но мы не будем этого делать, ибо любой спор, касающийся «древней нации укров», глуп и бессмыслен. Особенно, если учесть, что «украинское влияние» не влиятельно даже на территории самой Украины, где который год фактически из-под палки осуществляется насильственная украинизация. Населению активно «впихивают невпихуемое», а именно - украинский язык, который, мягко говоря, не пользуется популярностью. При этом украинизаторы уже добрались даже до внеклассного времени школьников, потребовав общаться на переменах на украинском!

Так, старший научный сотрудник Института украинского языка НАНУ Оксана Данилевская возмущена, что на переменах дети (впрочем, как и учителя) в основном общаются между собой на русском.

«Языком общения на переменах, во время внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями и детей между собой является русский язык!», - пожаловалась она, подчеркнув, что «правило должно быть одно для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты: когда они в классе пользуются украинским, а как раздаётся звонок, выходят в коридор и переключаются на русский».

«Скажите, вы знаете страну, в которой людям запрещали бы говорить между собой на том языке, на котором им удобно в их свободное от работы или учёбы время? Более того, сама эта «пани» подтвердила, что на переменах на русском языке общается преимущественная часть украинских школьников, исключение составляют только западные области Украины. Стоит констатировать, что маниакальная попытка тотально украинизировать страну проваливается с громким треском. А предлагаемые Данилевской методы унижают, в первую очередь, украинский язык и перечат всем нормам и правилам того же Европейского Союза», - отмечает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Впрочем, патриоты на этом не останавливаются. На днях украинский Госкомитет по телерадиовещанию запретил ввоз на территорию страны трёх детских книг из РФ издательства «Азбука-Аттикус» «из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики». Оказывается, в серии «Развиваем малыша» есть книга «Транспорт», на страницах которой нарисован российский танк! А в книге «Копилка бесценных знаний: изобретения, факты, открытия» имеется глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР, где размещён рисунок флага России! Книга же под названием «А почему небо голубое?» и вовсе предлагает детям познавать мир сквозь призму реалий, мифов и символов России… Всё перечисленное вызывает взрыв мозга у взрослых украинствующих дядь и тёть, напрочь потерявших здравый рассудок.

Детские книги, запрещённые на Украине

Но и это ещё не всё: Министерством образования внесён запрет учителям истории на упоминание Великой Отечественной войны: педагогов обязали говорить «Советско-немецкая фаза Второй Мировой войны». За нарушение «Методических рекомендаций о преподавании учебных предметов в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году» их ждёт увольнение и даже уголовная ответственность.

«Министерство образования и науки Украины также рекомендует употреблять по отношению к таким педагогам меры дисциплинарного и административного воздействия вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов в части нарушения Закона. Обо всех подобных случаях просим информировать Министерство», - заявила замминистра Любомира Мандзий.

Любомира Мандзий

Звонкий стук в днище - не иначе. Хотя, казалось бы, снизу уже некому стучать. Обречённая по всем параметрам страна со стороны выглядит удручающе. И покуда в её руководстве будут подобные мандзии, диктаторская политика вырожденцев сотрёт Украину с карты мира ластиком.