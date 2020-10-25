В Минске на акции протеста несколько человек пострадали от светошумовых гранат и резиновых пуль
25 октября 2020, 19:47[ «Аргументы Недели» ]
В Минске в воскресенье, 25 октября, на протестной акции несколько человек пострадали от светошумовых гранат и резиновых пуль, применяемых белорусскими силовиками. Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила информацию СМИ о том, что на акции в Минске применялись спецсредства "для пресечения противоправных действий протестующих".
По данным очевидцев, в Минске силовики применили светошумовые гранаты. Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко звучали выстрелы. Очевидцы рассказали о пострадавших в результате применения светошумовых гранат в центре Минска.
Минимум один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль после нескольких хлопков на маршруте следования колонны протестующих на улице Орловской.
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