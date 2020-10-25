Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Минске на акции протеста несколько человек пострадали от светошумовых гранат и резиновых пуль

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Минске на акции протеста несколько человек пострадали от светошумовых гранат и резиновых пуль
Минск, фото из соцсети

В Минске в воскресенье, 25 октября, на протестной акции несколько человек пострадали от светошумовых гранат и резиновых пуль, применяемых белорусскими силовиками. Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила информацию СМИ о том, что на акции в Минске применялись спецсредства "для пресечения противоправных действий протестующих".

По данным очевидцев, в Минске силовики применили светошумовые гранаты. Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко звучали выстрелы. Очевидцы рассказали о пострадавших в результате применения светошумовых гранат в центре Минска.

Минимум один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль после нескольких хлопков на маршруте следования колонны протестующих на улице Орловской.

ИЧ

Армия

В Баку сообщили об уничтожении резервистов, прибывших из села Цахкадзор Котайкской области Армении

В Баку сообщили об уничтожении резервистов, прибывших из села Цахкадзор Котайкской области Армении

Ночью 25 октября боевые действия продолжались с различной интенсивностью на Агдаринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. Армяне обстреливали противника из стрелкового оружия, танков, минометов и гаубиц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью