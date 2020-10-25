В Испании режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса введен на 15 дней
25 октября 2020, 19:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Власти Испании ввели режим чрезвычайного положения на 15 дней из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Испанский парламент имеет полномочия продлить режим ЧП до полугода.
Режимом чрезвычайного положения предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа. Исключение сделано для Канарских островов с целью поддержки туризма.
В Испании в марте объявляли режим ЧП, но тогда ограничительные меры были более жесткими. С начала пандемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 миллиона случаев заражения. Около 35 тысяч пациентов скончались.
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