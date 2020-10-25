Очевидцы сообщают: в протестах в Минске участвуют более пяти тысяч человек. Силовики призывают их разойтись

Аргументы Недели → В мире 13+

25 октября 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Минск, фото из соцсети

В Минске в воскресенье, 25 октября, проходит несанкционированная акция протеста. На улицы столицы Белоруссии вышли уже более пяти тысяч человек. Очевидцы рассказывают, что колонна из нескольких сотен протестующих направилась по улице Ленина в направлении Дворца спорта.

Дорогу участникам акции преградили силовики. Проезжая часть улицы перекрыта несколькими грузовиками милиции и водометами. Силовики выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной и призывают участников протестов разойтись, - сообщает "Интерфакс".

По словам очевидцев, сторонники оппозиции взялись за руки и сформировали живую цепь, чтобы не позволить силовикам задержать участников акции.

Также несколько сотен человек направились колоннами от площади Свободы в сторону стелы "Минск город-герой". Они идут по проезжей части проспекта Победителей.

Власти Минска ранее в целях обеспечения безопасности граждан решили закрывать станции метро. На вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская.