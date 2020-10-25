Берлин за полгода потратил 186 миллионов на консультантов

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25 октября 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Jens Schicke via www.imago-image

Правительство Германии выплатило больше 186 евро за услуги консультантов. Больше всего в них нуждался министр внутренних дел Германии.

Официальный Берлин потратил 186,1 млн евро на консультантов только за первое полугодие. Лидерами трат стали МВД, Минфин и Минздрав.

На услуги внешней экспертизы немецкая полиция потратила 79,9 миллионов евро. Консультации финансового ведомства бюджету обошлись в 48,2 миллиона. Медики заплатили консультантам 16,3 миллиона евро.

«Участие корпоративных консультантов и других экспертов извне со стороны федерального правительства является очень спорным», — комментируют эти траты политологи: «Закупка экспертиз стоит дорого. Учитывая штат более чем в 20 000 сотрудников в министерствах траты не являются обязательными».

Эксперты считают, что внешние консультанты оказывают большое влияние на правительство. Кроме того, пандемия спровоцировал кризис. В связи с этим лишние траты государства на консультации вызывают большие вопросы у немецкой общественности.