Берлин за полгода потратил 186 миллионов на консультантов

Правительство Германии выплатило больше 186 евро за услуги консультантов. Больше всего в них нуждался министр внутренних дел Германии.
Официальный Берлин потратил 186,1 млн евро на консультантов только за первое полугодие. Лидерами трат стали МВД, Минфин и Минздрав.
На услуги внешней экспертизы немецкая полиция потратила 79,9 миллионов евро. Консультации финансового ведомства бюджету обошлись в 48,2 миллиона. Медики заплатили консультантам 16,3 миллиона евро.
«Участие корпоративных консультантов и других экспертов извне со стороны федерального правительства является очень спорным», — комментируют эти траты политологи: «Закупка экспертиз стоит дорого. Учитывая штат более чем в 20 000 сотрудников в министерствах траты не являются обязательными».
Эксперты считают, что внешние консультанты оказывают большое влияние на правительство. Кроме того, пандемия спровоцировал кризис. В связи с этим лишние траты государства на консультации вызывают большие вопросы у немецкой общественности.