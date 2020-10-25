В ООН запретили ядерное оружие

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25 октября 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: ООН

ядерный взрыв на фото pixabay.com

Производство, применение и накопления запасов ядерного оружия будет незаконным с января 2021 года. Об этом говорится в договоре, который подписан полусотней стран-членов ООН. Есть нюанс. Ядерные страны этого договора не подписывали.

Гондурас подписал международный договор о запрещении ядерного оружия. Документ был ратифицирован пятидесятой страной. Это допустило вступление в силу исторического документа.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал этот шаг кульминацией всемирного движения за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы всемирной организации: «Она представляет собой значимую приверженность делу полной ликвидации ядерного оружия, которое остается высшим разоруженческим приоритетом Организации Объединенных Наций».

На самом деле исторический документ несет лишь символическое значение. Ядерные страны его не подписывали. Впрочем, политологи надеются, что этот договор, все же, станет сдерживающим фактором в гонке вооружений.