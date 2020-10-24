Шварценеггер перенес операцию на сердце

Аргументы Недели → В мире 13+

24 октября 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Арнольд Шварценеггер

Шварценеггер после операции на twitter-фото

Арнольд Шварценеггер встал на ноги. Некоторое время назад он перенес операцию на сердце. Теперь заявляет, что «чувствует себя фантастически».

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии выразил благодарность команде Кливлендской клиники. Там ему сделали операцию по установке нового аортального клапана.

«Я чувствую себя фантастически», — заявил Арнольд Шварценеггер: «Я уже могу гулять».

Проблемы с сердцем у актера возникли еще в девяностые годы. У него врожденный порок сердца. Первая операция была сделана в 1997 году. Последняя (которая теперь уже предпоследняя) датирована 2018 годом.