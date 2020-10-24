В Мадриде вступают в силу новые ограничения

Новые covid-ограничения вступают в силу в столице Испании. Началом мер заявлена нынешняя суббота.
Испания провалилась во вторую волну коронавируса. Испанские врачи диагностировали уже больше миллиона случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим на правительство Испании усилилось давление со стороны медицинских регуляторов.
Весной испанские власти использовали свои полномочия для введения самых жестких в мире ограничений. Потом они формально ослабли. По нынешним правилам о возобновлении карантинных мер могут попросить региональные власти. Девять из 17 автономных регионов Испании уже выступили с такой просьбой.
В Мадриде последние две недели были введены ограничения на передвижение. Их действие прекращается в субботу. После этого вступают в силу новые правила, разработанные местными властями.
А тем временем федеральный центр в Испании готовится к рассмотрению ужесточения мер. Это произойдет в воскресенье.