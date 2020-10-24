Крупнейший книжный магазин Нью-Йорка заявил о невозможности выжить

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24 октября 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Strand Bookstore

Крупнейший книжный магазин Нью-Йорка на фото из социальных сетей

Крупнейший книжный магазин Нью-Йорка Strand попал в большую беду. Владелец заявил о существовании на грани закрытия и призвал покупателей помочь преодолеть кризис пандемии.

«Мы не можем выжить», — это новый девиз всей мировой экономики. Теперь с этим призывом о помощи выступил владелец книжного магазина Strand. Он относится к крупнейшим. Его называют главной достопримечательностью Нью-Йорка.

«Мы пережили почти все в течение 93 лет», — говорит нынешняя владелица магазина Нэнси Басс-Уайден: «Великая депрессия, две мировые войны, большие книжные магазины, электронные книги и интернет-гиганты. Мы последний из 48 книжных магазинов, все еще стоящих от знаменитого книжного ряда 4-й авеню. Из-за воздействия Covid-19 мы не можем пережить огромное сокращение пешеходного движения, почти полную потерю туризма и ноль событий в магазине».

По словам Нэнси Басс-Уайден выручка за последнее время снизилась почи на 70 процентов. Первые восемь месяцев пандемии помогли пережить денежные запасы, а также государственный кредит.

Сейчас во всей мировой экономике разразился финансовый кризис. Он был вызван пандемией.