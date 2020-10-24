Пограничников ЕС обвинили в нарушениях при войне с мигрантами

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24 октября 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

корабли Frontex на фото пресс-службы пограничного ведомства ЕС

Пограничное агентство Евросоюза попало под прессинг. Ведомство обвиняют в незаконных и опасных мерах, которые применялись против нелегалов-мигрантов.

Теперь пограничное ведомство ЕС вынуждено оправдываться. Сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex обвиняются в соучастии в «незаконных и опасных ответных мерах». Они применялись в рамках борьбы с нелегалами.

«Frontex разделяет любые озабоченности, связанные с его операциями, в рамках оперативного диалога с соответствующим принимающим государством, которое имеет решающее слово в том, как проводятся операции на его территории или в его поисково-спасательной зоне», — витиевато парирует пресс-служба пограничного ведомства, но свою вину отрицает.

Расследование было совместным. Его проводили Lighthouse Reports, Bellingcat, Der Spiegel, ARD и TV Asahi. В качестве доказательств использовались видео и фото из открытых источников, а также свидетельские показания и внутренние документы.