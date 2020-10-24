В США самолет упал на дом

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24 октября 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

тушение пожара на месте крушения учебного самолета ВМС США на скриншоте youtube-видео

Учебный самолет ВМС США разбился в густонаселенном районе неподалеку от Фоули, в штате Алабама. Военные заявили о жертвах.

Представители американских Военно-морских сил сообщили только о своих жертвах. Погибли два человека экипажа учебного самолета T-6B Texan II. Это произошло в результате авиакатастрофы. Самолет упал на густонаселенный район неподалеку от города Фоули.

«Спасатели столкнулись с большим объемом огня», — заявил Джоуи Дарби, он работает начальником пожарной охраны Фоули. Джоуи Дарби добавил: «Тем не менее, нам удалось быстро локализовать возгорание».

Самолет вылетел с базы ВМС Уайтинг-Филд. Она расположена в полусотне километрах от места происшествия. О причинах инцидента пока не сообщается. Они станут известны после проведения расследования, которое обещают провести военные.