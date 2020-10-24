Экс-секретарь кабмина Лондона рассказал об атаках на Россию

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24 октября 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

экс-секретарь кабмина Великобритании Марк Седвилл на фото globallookpress.com/ Xinhua

Бывший секретарь кабинета министров Великобритании Марк Седвилл рассказал о тайных играх своей страны. Политик признался, что официальный Лондон «использовал наступательные кибер-возможности» для атаки на Россию.

Британские власти провели серию тайных атак на российских лидеров и их союзников. В этом и признался бывший секретарь кабинета министров Великобритании.

«Мы стремились использовать уязвимости Москвы, в том числе путем развертывания ее недавно объявленного наступательного кибер-потенциала», — заявил Марк Седвилл: «Целью таких действий было — навязать цену большую, чем они могли бы ожидать».

Признавшись в подковерных играх Лондона, Седвилл попытался оправдать свою страну. Он обвинил Россию в том, что она действует в неком «сером пространстве».

Эти откровения появились не потому, что Седвиллу стало совестно. Это выступление связывают с нашумевшем докладе комитета британского парламента по разведке и безопасности. Там говорилось, что правительство «сильно недооценило» угрозу со стороны России.