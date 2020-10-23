Опубликовано видео, как Зеленский громкого звука испугался
23 октября 2020, 19:58[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки испугался громкого звука, чем взволновал сотрудников своей службы безопасности. Видео с произошедшим опубликовано в социальной сети.
Зеленский попал в неловкую ситуацию во время своего выступления в рамках открытия ледового стадиона Mariupol Ice Center в Мариуполе. После открытия на ледовой площадке начался матч между «Мариуполем» и киевским «Соколом». Во время матча Зеленский проводил встречу с тренерами, спортсменами и чиновниками рядом с катком. Неожиданно прозвучал громкий звук. Из-за этого глава государства дернулся, закрыл уши и широко открыл глаза и рот. "Все нормально, все нормально" - несколько раз повторил украинский президент.
После этого президент пошутил, что ничего страшного не произошло, ведь все присутствующие спортсмены, и у всех здоровое сердце.
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