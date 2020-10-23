В связи с 70-летием отправки китайских солдат на корейскую войну, в Пекине и Пхеньяне прошли торжественные мероприятия. Северокорейский лидер посетил кладбище павших воинов и возложил венки к памятникам. Лидер КНР Си Цзиньпин выступил в Пекине с речью, на которой сообщил, что китайский народ сможет одержать победу над любыми врагами.
Памятные даты в Китае отмечаются по-разному. Двадцать лет назад они проходили с размахом, так как КНР пыталась продемонстрировать всему миру агрессивность США по отношению к другим государствам. В то время авиация НАТО разбомбила китайское посольство в Сербии. После того как Вашингтон и Пекин восстановили диалог, формат праздников стал более скромным.
На этот раз Китай учёл агрессивный настрой американского лидера Дональда Трампа. Пекин не стал сдерживать эмоций в адрес своих противников. К примеру, в Министерстве обороны КНР заявили, что «...китайский и корейский народы одержали Великую Победу. Американцы поняли, что китайцы не бросают слов на ветер».
Правительство Китая призывает молодое поколение помнить о подвиге и быть всегда готовым к защите государства. Для этого ученики старших классов будут обязаны проходить военную подготовку. Далее программы по военной подготовке будут введены для школ всех уровней. Госслужащих также обяжут повышать военные навыки.
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Китайские школьники будут проходить военную подготовку
23 октября 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с 70-летием отправки китайских солдат на корейскую войну, в Пекине и Пхеньяне прошли торжественные мероприятия. Северокорейский лидер посетил кладбище павших воинов и возложил венки к памятникам. Лидер КНР Си Цзиньпин выступил в Пекине с речью, на которой сообщил, что китайский народ сможет одержать победу над любыми врагами.