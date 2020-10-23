Американский пилот оценил российский военный самолет МиГ-23 как «удивительно проворный» истребитель

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23 октября 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

МиГ-23, фото с сайта Википедия

Американский пилот Пол Вудфорд оценил российский военный самолет МиГ-23 как «удивительно проворный» истребитель. Первый полёт на истребителе МиГ-23 в СССР был выполнен в июне 1967 года, - напоминает kp.ru.

Бывший военный летчик армии США Пал Вудфорд рассказал, что в 60-х годах прошлого века американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) закупило и арендовало у других стран несколько МиГ-23, которые в последствии объединили в отдельную эскадрилью из советских истребителей. По данным американского пилота, тогда США проводили секретные учебные бои с истребителями МиГ-23.

По воспоминаниям Вудфорда, советский МиГ-23 отличался как «удивительно проворный и крутой» военный самолет. Пилота цитирует издание Popular Mechanics: «Если у вас есть ракета, лучше пустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения». Он также поделился, что МиГ-23 был способен лететь на форсаже около 20 минут. По его ощущениям, это был «самый напряженный период тренировок».

МиГ-23 (по кодификации НАТО носит название Flogger - «Бичеватель») - советский многоцелевой истребитель третьего поколения разработки ОКБ-155.