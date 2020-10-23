У Трампа вскрыли twitter

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23 октября 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

Постороннему человеку удалось угадать пароль к twitter-аккаунту Дональда Трампа. Президент США использовал сочетание «maga2020!» для входа в социальную сеть.

Twitter-аккаунт Трампа удалось взломать голландскому исследователю Виктору Геверсу. Он попытался подобрать пароль. У него это получилось с пятой попытки.

«Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию», — рассказал Виктор Геверс. «Я попробовал сочетание “maga2020!” на пятую попытку, и это сработало».

Maga расшифровывается как Make America Great Again. Это предыдущий предвыборный лозунг Дональда Трампа. Соответственно, 2020 — это год.

Представители Twitter заявляют, что у них нет никаких доказательств проникновения Виктора Геверса в аккаунт президента США. Но спустя пару дней голландец заметил, что у аккаунта Дональда Трампа появилась двухэтапная верификация. А потом на исследователя вышли представители спецслужб. Они поблагодарили его за то, что тот обратил внимание на проблемы безопасности.