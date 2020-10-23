США подписали декларацию против абортов

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23 октября 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Майк Помпео на фото globallookpress.com/ Richard Graulich

Вашингтон присоединился к группе 30 стран, подписавших декларацию против абортов. Дональда Трампа тут же обвинили в согласии с «во многом авторитарными правительствами».

Этот шаг назван частью кампании администрации Дональда Трампа. Утверждается, что Госдепартамент повернул внешнюю политику в социальное консервативное русло.

Официальный Вашингтон подписал «декларацию Женевского консенсуса». Она призывает государства поощрять права и здоровье женщин, но без доступа к абортам. Вместе с Соединенными Штатами документ подписали еще 30 государств.

«В 2019 году около 25 стран подписали одно или несколько совместных заявлений по этим вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявляет меморандум США. Он был направлен в адрес правительств, поддержавших декларацию: «Мы хотели бы, чтобы в 2020 году к этой декларации присоединилось еще много стран, чтобы наши взаимные приоритеты на многостороннем пространстве могли увенчаться успехом».

Церемония подписания проходила в виртуальном режиме. В ней приняли участие глава Госдепа Майк Помпео и министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

«Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты всегда и везде защищали достоинство человеческой жизни», — заявил Майк Помпео: «Он сделал это, как ни один другой президент в истории. Мы организовали беспрецедентную защиту нерожденных детей за рубежом».

Из стран ЕС декларацию подписала Польша. Поэтому в Европе к документу отнеслись критически. В публикациях на эту тему делается акцент на авторитарность государств, которые вошли в число подписантов документа.