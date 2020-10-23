Зеленского планируют привлечь к уголовной ответственности

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23 октября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» намерена привлечь президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за проведение опроса людей в день голосования. Определить вероятность судебного разбирательства очень сложно. Многое зависит от итогов самого голосования, считают эксперты.



Победу на региональных выборах на Украине часто одерживают не только федеральные партии, но и местные организации. Киевский международный институт социологии выяснил в ходе исследования, что украинцы не считают ни одну партию в стране безупречной. Главные партии парламента у рядовых граждан ассоциируются с коррупцией.



Политический эксперт Алексей Кущ в интервью «Независимой газете»предположил, что если итоги выборов будут устраивать провластные силы, то управление страной так же будет осуществлять партия «Слуга народа». Она является своего рода политической монокоалицией. Если результаты не будут оптимистичными, то правительство может ожидать перезагрузка, пересмотр бюджета. Оппозиция уже заявила, что на Украине необходима смена власти. Юлия Тимошенко считает, что президентская команда потеряла власть над страной из-за отсутствия политического опыта.



