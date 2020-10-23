Одесские шоумены идут в политику

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23 октября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время жители Одессы будут выбирать градоначальника и депутатов городского совета. Главными соперниками профессиональным политикам на выборах станут создатели юмористических передач, которые известны украинскому и российскому телезрителю по 90-м годам. Актёры «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» решили отбросить шутки в сторону и заняться серьёзной политикой.



Предвыборная гонка усложнилась тем, что в ней принимают участие сразу пять кандидатов с фамилией Филимонов и ещё два однофамильца главы украинского государства – Зеленские. Руководитель «Маски-шоу» Георгий Делиев планирует попасть в горсовет. А создатель «Джентельмен-шоу» Олег Филимонов претендует на место главы города.



Вместе с ними в избирательной кампании принимает участие эксплуатирующий образ персонажа из «Звёздных войн» - Дарт Вейдер. Он баллотируется от своей партии. Однако у него нет однофамильцев, и его очень сложно перепутать с другим кандидатом. Главное, чтобы после выборов одесские шоу-мены вместе с украинским президентом не превратили страну в театр.



