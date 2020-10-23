США выделят до $5 млн на программу противодействия совершенствованию ракетного потенциала Ирана
23 октября 2020, 10:17[ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 23 октября, стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки планирует выделить до $5 млн на программу противодействия совершенствованию ракетного потенциала Ирана.
В документе бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению, с которым ознакомился RT, сообщается, что Иран продолжает заниматься совершенствованием своего ракетного потенциала, а это якобы угрожает интересам нацбезопасности США. Кроме того, в ведомстве считают, что подобные действия идут вразрез с резолюциями СБ ООН.
Начало программы противодействия запланировано на 1 октября будущего года. Инициативу планируется реализовать в течение 12 месяцев.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.