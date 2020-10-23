США выделят до $5 млн на программу противодействия совершенствованию ракетного потенциала Ирана

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23 октября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

доллары, pixabay.com

Утром в пятницу, 23 октября, стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки планирует выделить до $5 млн на программу противодействия совершенствованию ракетного потенциала Ирана.

В документе бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению, с которым ознакомился RT, сообщается, что Иран продолжает заниматься совершенствованием своего ракетного потенциала, а это якобы угрожает интересам нацбезопасности США. Кроме того, в ведомстве считают, что подобные действия идут вразрез с резолюциями СБ ООН.

Начало программы противодействия запланировано на 1 октября будущего года. Инициативу планируется реализовать в течение 12 месяцев.