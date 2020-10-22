Борат опозорил личного адвоката Трампа

Аргументы Недели → В мире 13+

22 октября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

сцена из нового "Бората"

Руди Джулиани оказался в центре скандала после нового фильма про Бората. Актер Саша Барон Коэн снял провокационную сцену. В ней участвует личный адвокат Дональда Трампа. Сцена получилась пикантной.

Репутация Руди Джулиани может существенно пострадать после неловких кадров, которые спровоцировал Саша Барон Коэн. Актер снял нового «Бората», первая часть которого стала скандальной несколько лет назад.

Новый фильм вышел в минувшую пятницу. В ней присутствует пикантная сцена, на которой личный адвокат Трампа тянется к своим брюкам в районе промежности. Кроме того, в новом «Борате» есть эпизод, в котором Саша Барон Коэн врывается в гостиничный номер, в котором находится Джулиани.

Этот эпизод в гостиничном номер был провокацией. По сценарию Руди Джулиани дает интервью молодой журналистке. Этой журналисткой оказывается дочь главного героя по имени Борат. Девушка предлагает Джулиани пройти в гостиничный номер. В какой-то момент в номер врывается «разъяренный отец», облаченный в экстравагантную одежду. Борат орет: «Ей 15 лет. Она слишком стара для тебя!»

Сам инцидент произошел еще 7 июля. Тогда Джулиани позвонил в полицию Нью-Йорка. Он сообщил о вторжении необычного мужчины.

«Этот парень прибежал, одетый в сумасшедший, я бы сказал, розовый трансгендерный наряд», — объяснялся Руди Джулиани: «Это было розовое бикини, с кружевами, под полупрозрачным сетчатым топом, это выглядело абсурдно. У него была борода, голые ноги. Этот человек ворвался с воплями. Я подумал, что это, должно быть, мошенничество или вымогательство. Поэтому я сообщил об этом в полицию».

Адвокат Трампа признался, что поначалу не распознал в «мужчине» Сашу Барона Коэна. Только спустя некоторое время он понял, кто стоял за этой провокацией.

В новом фильме Коэна, актер играет того же Бората Сагдиева. По сценарию правительство Казахстана отправляет неуклюжего журналиста, чтобы снискать расположение Вашингтона. В качестве подарка американским властям решено подать обезьяну. Но она оказывается больной. Поэтому подарок решается заменить на несовершеннолетнюю дочь Бората.

После выхода фильма Джулиани пришлось снова объясняться. Он утверждает, что сцена с брюками была «подставой». Адвокат Трампа заявляет, что он лишь поправлял рубашку, которая вылезла из брюк во время интервью.

Первый "Борат" вышел в 2006 году. Он спровоцировал скандал. Казахстан выражал возмущение картиной. Второй фильм заранее был назван "оскорблением казахского народа".