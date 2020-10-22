Италия и Франция разожгли спор за Монблан

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22 октября 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на фото globallookpress.com/ Mauro Scrobogna

Официальный Рим выступил с жалобой в адрес Парижа. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо направил ноту в адрес французского правительства. Он обвинил Францию в посягательстве на итальянскую территорию на горе Монблан.

Письмо главного дипломата Италии уже передано властям Франции. Луиджи Ди Майо направил его через итальянское посольство. В официальной ноте глава МИД Италии выразил «сильное разочарование» по поводу «вмешательства» Франции на Монблане.

Этот территориальный спор между Италией и Францией обострился год назад. В октябре прошлого года французы создали на Монблане природоохранную зону площадью больше 3000 гектаров. Ограничения коснулись туристов. Были запрещены парапланеризм и поход в горы для неподготовленных туристов.

Целевой район затронул зону на леднике, который был определен договором 1860 года, как территория Италии. Министр иностранных дел Италии выступил с опасениями, что Франция пытается монополизировать Монблан. Нынешняя нота протеста стала продолжением дискуссии Ди Майо с Парижем, в которой министр уже заявил: «Такие односторонние меры не могут и не должны затрагивать территорию Италии».