За сутки коронавирусом заразились больше 437 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки превысило отметку в 437 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Планета зафиксировала абсолютный рекорд пандемии. За одни сутки коронавирусом заразились 437 408 человек.
Теперь количество заразившихся увеличилось до 41 556 832 человек. Умерли 1 137 339, вылечились 30 947 310 человек.
Лидируют Соединенные Штаты Америки. Там количество заразившихся за один день самое большое в мире. На втором месте Индия. На третьем Бразилия.
Россия на четвертом месте в общей коронавирусной статистике. Но по суточным показателям наша страна на восьмом месте.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
41,556,832
|
+437,408
|
1,137,339
|
30,947,310
|
1
|
США
|
8,585,748
|
+63,663
|
227,419
|
5,603,025
|
2
|
Индия
|
7,708,947
|
+56,000
|
116,681
|
6,874,518
|
3
|
Бразилия
|
5,300,649
|
+25,832
|
155,459
|
4,756,489
|
4
|
Россия
|
1,463,306
|
+15,971
|
25,242
|
1,107,988
|
5
|
Испания
|
1,046,641
|
+16,973
|
34,366
|
N/A