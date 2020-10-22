За сутки коронавирусом заразились больше 437 тысяч человек

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22 октября 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки превысило отметку в 437 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Планета зафиксировала абсолютный рекорд пандемии. За одни сутки коронавирусом заразились 437 408 человек.

Теперь количество заразившихся увеличилось до 41 556 832 человек. Умерли 1 137 339, вылечились 30 947 310 человек.

Лидируют Соединенные Штаты Америки. Там количество заразившихся за один день самое большое в мире. На втором месте Индия. На третьем Бразилия.

Россия на четвертом месте в общей коронавирусной статистике. Но по суточным показателям наша страна на восьмом месте.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 41,556,832 +437,408 1,137,339 30,947,310 1 США 8,585,748 +63,663 227,419 5,603,025 2 Индия 7,708,947 +56,000 116,681 6,874,518 3 Бразилия 5,300,649 +25,832 155,459 4,756,489 4 Россия 1,463,306 +15,971 25,242 1,107,988 5 Испания 1,046,641 +16,973 34,366 N/A