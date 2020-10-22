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За сутки коронавирусом заразились больше 437 тысяч человек

, 14:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

За сутки коронавирусом заразились больше 437 тысяч человек
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом за одни сутки превысило отметку в 437 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Планета зафиксировала абсолютный рекорд пандемии. За одни сутки коронавирусом заразились 437 408 человек.

Теперь количество заразившихся увеличилось до 41 556 832 человек. Умерли 1 137 339, вылечились 30 947 310 человек.

Лидируют Соединенные Штаты Америки. Там количество заразившихся за один день самое большое в мире. На втором месте Индия. На третьем Бразилия.

Россия на четвертом месте в общей коронавирусной статистике. Но по суточным показателям наша страна на восьмом месте.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

41,556,832

+437,408

1,137,339

30,947,310

1

США

8,585,748

+63,663

227,419

5,603,025

2

Индия

7,708,947

+56,000

116,681

6,874,518

3

Бразилия

5,300,649

+25,832

155,459

4,756,489

4

Россия

1,463,306

+15,971

25,242

1,107,988

5

Испания

1,046,641

+16,973

34,366

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