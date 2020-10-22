Пентагон будет выявлять угрозы безопасности в городской среде при помощи искусственного интеллекта

Аргументы Недели → В мире 13+

22 октября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

В управлении перспективных исследовательских проектов Минобороны США планируют создать платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволит при помощи беспилотников выявлять угрозы безопасности в городской среде.

Разработки, о которых идет речь призваны помочь властям вычислить тех, кто представляет угрозу для Соединенных Штатов Америки и их союзников, передает RT. В качестве примеров таких угроз в управлении назвали разжигание насилия, беспорядков или волнений, контрабанду оружия, организацию засады и установку взрывных устройств.

Целью инициативы является разработка набора сценариев для беспилотных летательных и наземных аппаратов, которые позволят с максимальной точностью определять лиц, потенциально представляющих угрозу для безопасности.