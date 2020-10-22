Пентагон будет выявлять угрозы безопасности в городской среде при помощи искусственного интеллекта
22 октября 2020, 11:09[ «Аргументы Недели» ]
В управлении перспективных исследовательских проектов Минобороны США планируют создать платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволит при помощи беспилотников выявлять угрозы безопасности в городской среде.
Разработки, о которых идет речь призваны помочь властям вычислить тех, кто представляет угрозу для Соединенных Штатов Америки и их союзников, передает RT. В качестве примеров таких угроз в управлении назвали разжигание насилия, беспорядков или волнений, контрабанду оружия, организацию засады и установку взрывных устройств.
Целью инициативы является разработка набора сценариев для беспилотных летательных и наземных аппаратов, которые позволят с максимальной точностью определять лиц, потенциально представляющих угрозу для безопасности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.