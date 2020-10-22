Украинец подал на Зеленского в суд из-за «пяти важных вопросов» в день местных выборов
22 октября 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]
Житель Ивано-Франковской области Украины подал иск в суд на президента страны Владимира Зеленского из-за «пяти важных вопросов», которые он хочет задать на избирательных участках 25 октября, в день местных выборов. Об этом сообщили пресс-службе Окружного админсуда Киева.
«Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках … Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года», - пояснили в ведомстве.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.