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Украинец подал на Зеленского в суд из-за «пяти важных вопросов» в день местных выборов

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Украинец подал на Зеленского в суд из-за «пяти важных вопросов» в день местных выборов
фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Житель Ивано-Франковской области Украины подал иск в суд на президента страны Владимира Зеленского из-за «пяти важных вопросов», которые он хочет задать на избирательных участках 25 октября, в день местных выборов. Об этом сообщили пресс-службе Окружного админсуда Киева.

«Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках … Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года», - пояснили в ведомстве. 

Суд решает вопрос о принятии дела к рассмотрению.

БА

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