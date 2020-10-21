Госсекретарь США Помпео заявил о согласии России заморозить свой ядерный арсенал
21 октября 2020, 21:21[ «Аргументы Недели» ]
Россия согласилась на заморозку своего ядерного арсенала, а Соединенные Штаты Америки этому рады. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства Помпео уточнил, что действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ограничивает 45% ядерного арсенала России и 92% — арсенала США.
«Россия в принципе согласилась заморозить свой ядерный арсенал. И мы очень рады этому», — заявил Помпео в ходе брифинга.
Как считает госсекретарь США, теперь нужно убедиться в том, что переговорщики от двух стран «как можно скорее встретятся, чтобы продолжить добиваться прогресса и окончательно оформить соглашение», - передает RT.
Президент РФ Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий Договор СНВ-3 на год без всяких условий.
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