В милиции ДНР сообщили о размещении украинской техники у линии соприкосновения
21 октября 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики за минувшие сутки разместили 11 единиц военной техники 53-й, 54-й и 79-й бригад вблизи жилых домов и муниципальных объектов в подконтрольных украинским властям населенных пунктах Богдановка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Березовое и Славное у линии соприкосновения в Донбассе.
О размещении военной техники у линии соприкосновения сообщил 21 октября представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использования сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения.
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