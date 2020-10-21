В милиции ДНР сообщили о размещении украинской техники у линии соприкосновения

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21 октября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Донбасс, фото: Alexander Rekun, globallookpress.com

Украинские силовики за минувшие сутки разместили 11 единиц военной техники 53-й, 54-й и 79-й бригад вблизи жилых домов и муниципальных объектов в подконтрольных украинским властям населенных пунктах Богдановка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Березовое и Славное у линии соприкосновения в Донбассе.

О размещении военной техники у линии соприкосновения сообщил 21 октября представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использования сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения.