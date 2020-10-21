Населению Киргизии предлагают самостоятельно выплатить внешний долг страны

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21 октября 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Размер внешнего долга Киргизии к концу текущего года увеличится до 5 миллиардов долларов. Общественные организации предлагают гражданам республики пожертвовать свои деньги для погашения долга. Если он до начала следующего года не будет возвращён, стране придётся продавать природные ресурсы и земли, как это произошло в Таджикистане.



Порядка 1,7 миллиарда республика задолжала Китаю. По этой причине в Киргизии разогреваются антикитайские настроения, которые в дальнейшем могут дестабилизировать ситуацию. К примеру, в Жалал-Абадской области неизвестные уже сожгли офисы киргизско-китайской золоторудной компании, которая вела строительство автомобильных дорог взамен на право освоения месторождения драгоценных металлов.



Для сбора денег Министерство финансов страны планирует открыть в госбанке счёт. На него граждане смогут переводить свои пожертвования. Депутат парламента Айнура Алтыбаева сказала, что люди могут перевести любую сумму, а также передать золотые и серебряные изделия. В своё время так поступили южнокорейские женщины ради экономического развития своей страны. Сама народная избранница в ближайшее время переведёт на счёт месячную зарплату.



Киргизский политолог Марс Сариев считает, что инициатива депутата является циничной, так как население страны в условиях пандемии обнищало и не в состоянии свести концы с концами. Эксперт не исключает, что в ближайшее время в стране вспыхнут акции протеста.



