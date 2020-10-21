Трамп сорвал интервью CBS

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21 октября 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Президент США сорвал большое интервью. Оно должно было выйти на телеканале CBS. Теперь Трамп угрожает телевизионщикам.

За две недели до президентских выборов в США официальный представитель Дональда Трампа досрочно отменил телевизионное интервью своего патрона. Об этом сообщила пресс-служба телеканала CBS.

Выступая позднее президент США раскритиковал разговор с известным журналистом Лесли Шталь за передачу CBS «60 Minutes». Трамп назвал интервью поддельным и политически ангажированным.

Интервью планировалось к выходу накануне выборов. Телеканал CBS собирался показать его в рамках специального выпуска передачи «60 минут».

«Вы должны посмотреть, что мы делаем с "60 Minutes"», — угрожает Дональд Трамп теперь телевизионщикам: «Они получат такой пинок!»

Перед записью телевизионного разговора президент США подписал соглашение с телеканалом. Но потом отменил его. Теперь Белый дом разрешает использовать отснятое видео исключительно для архива.

Стоит отметить, сам Трамп относится к телеканалу враждебно. Ранее он упоминал CBS в числе врагов.