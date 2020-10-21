Трамп заплатил в Китае налогов почти на 200 тысяч долларов

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21 октября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser/ Cbp Photos

Компания Трампа заплатила в Китае больше налогов, чем в Соединенных Штатах. С такими обвинениями обрушились американские СМИ на президента США. Они познакомились с данными содержатся в отчете, который опубликован в the New York Times.

Американские журналисты нашли в Китае новый счет компании Trump International Management. Судя по содержащимся данным, компания Трампа перевела в бюджет Китая 188 561 долларов налоговых отчислений. Это было в период 2013 — 2015 годы.

Ранее западные СМИ рассекречивали информацию о налогах, которые платил в Соединенных Штатах. Утверждается, что в 2016 и 2017 годах, в своей стране Дональд Трамп заплатил лишь 750 долларов.

«Недавние налоговые отчеты также показали, что Трамп инвестировал не менее $192 000 в пять компаний, обвиняемых в проведении деловых сделок в Китае», — пишет уже the Guardian со ссылкой на the Times: «Эти компании заявили о своих деловых расходах в размере 97 400 долларов, включая платежи еще в 2018 году».

В Китае компания Дональда Трампа занималась проектом офисной башни в Гуанчжоу, на юге Китая. Он так и не был реализован. Адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил, что компания «открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги».

«Никаких сделок, сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис оставался бездействующим», — пояснил Алан Гартен.

Эта публикация стала скандальной. Сейчас в Соединенных Штатах идет предвыборная кампания. Трамп конкурирует с Байденом. И теперь президенту США пеняют на противоречия. С одной стороны он утверждает, что держит Пекин в ежовых рукавицах. С другой — платит в Китае налогов больше, чем в Соединенных Штатах.