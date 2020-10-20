Грузия и Азербайджан спорят из-за монастыря. Виновен как всегда Саакашвили

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20 октября 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Ультранационалистическая организация «Грузинский марш» обратилась к руководству Азербайджана с просьбой открыть доступ паломникам к монастырскому комплексу «Давид Гареджи».



Если власти Азербайджана не смогут принять дружественное решение, то грузины путём проведения мирной операции займут территорию монастырского комплекса.

В Баку считают, что с началом конфликта в Нагорном Карабахе государство может самостоятельно регулировать доступ к святым местам. Однако акции вокруг монастыря могут вылиться в серьёзные пограничные конфликты.



В результате разбирательства выяснилось, что территориальная принадлежность монастыря определялась картами конца прошлого века. А карты начала 20 века комиссия по приграничным вопросам проигнорировала. Теперь большая часть вопросов адресована бывшему президенту Грузии, рассматривавшему данный вопрос. Саакашвили вменяют помимо превышения полномочий ещё и предательство национальных интересов государства. Скандальная ситуация возникла за несколько дней до парламентских выборов. Очевидно, власти специально используют вопрос с монастырским комплексом против своего главного политического конкурента - Михаила Саакашвили. Его партия «Национальное движение» на фоне этого скандала может потерять существенную часть электората.



