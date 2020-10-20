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В МИД отвергли обвинения в кибератаках, выдвинутые США против российских спецслужб

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД отвергли обвинения в кибератаках, выдвинутые США против российских спецслужб
МИД России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России во вторник, 20 октября, заявили, что Москва категорически отвергает обвинения руководства США в том, что российские спецслужбы организовали кибератаки.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили сегодня, что власти Соединенных Штатов Америки, выдвигая обвинения в адрес Российской Федерации, не предоставили никаких доказательств.

В Министерстве иностранных дел РФ также выразили уверенность в том, что США обвинили российские спецслужбы в организации кибератак в связи с приближающимися президентскими выборами, которые должны состояться в стране 3 ноября. Целью подобных действий являются попытки "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы".

ЕТ

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