В МИД отвергли обвинения в кибератаках, выдвинутые США против российских спецслужб
20 октября 2020, 18:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Министерстве иностранных дел России во вторник, 20 октября, заявили, что Москва категорически отвергает обвинения руководства США в том, что российские спецслужбы организовали кибератаки.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили сегодня, что власти Соединенных Штатов Америки, выдвигая обвинения в адрес Российской Федерации, не предоставили никаких доказательств.
В Министерстве иностранных дел РФ также выразили уверенность в том, что США обвинили российские спецслужбы в организации кибератак в связи с приближающимися президентскими выборами, которые должны состояться в стране 3 ноября. Целью подобных действий являются попытки "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы".
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