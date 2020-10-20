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Индийский врач развеселил мир танцами в скафандре

, 16:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Индийский врач развеселил мир танцами в скафандре
танец индийского врача на скриншоте twitter-видео

Танец индийского врача, облаченного в скафандр, стало вирусным. Оно быстро распространилось по интернету. О нем уже рассказывают западные СМИ.

Индийский врач исполнил танец в одном из помещений больницы. Он одел скафандр, в который облачаются covid-медики, и показал танцевальные движения под ритмичную музыку.

«Познакомьтесь с моим коллегой, доктором Арупом Сенапати, ЛОР-хирургом из Медицинского колледжа Силчар в Ассаме», — написал индийский доктор Сайед Файзан Ахмад в комментарии под видео: «Танцы перед пациентами COVID, чтобы заставить их чувствовать себя счастливыми #COVID19 #Ассам».

Видео стало вирусным (или в контексте пандемии, можно сказать, оно стало коронавирусным). О нем уже рассказали западные СМИ. Журналисты со всего мира начали оставлять комментарии под опубликованными кадрами с просьбами показать их в эфире национальных телеканалов.

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