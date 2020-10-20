В Италии начали вводить комендантский час

20 октября 2020, 16:29[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: RAI UNO
В одном из регионов Италии власти планируют ввести ночной комендантский час. Это связано с резким ростом коронавируса.
Комендантский час планируется ввести в Южной Кампании. В этом регионе зафиксировали вспышку коронавируса. Всплеск произошел на выходных.
«Мы намерены просить прекратить все действия и передвижения людей с 11 вечера», — заявил глава региона Винченцо Де Лука.
Этот шаг последовал за аналогичным решением, принятым в северной Ломбардии.
Решение о комендантском часе еще должно быть одобрено федеральным правительством. Но официальный Рим, похоже, не собирается от него отказываться. В стране началась вторая волна коронавируса. Федеральным властям нужно решить эту проблему.
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