В Италии начали вводить комендантский час

Аргументы Недели → В мире 13+

20 октября 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: RAI UNO

премьер-министр Италии Джузеппе Конти на фото globallookpress.com/ Alberto Lingria

В одном из регионов Италии власти планируют ввести ночной комендантский час. Это связано с резким ростом коронавируса.

Комендантский час планируется ввести в Южной Кампании. В этом регионе зафиксировали вспышку коронавируса. Всплеск произошел на выходных.

«Мы намерены просить прекратить все действия и передвижения людей с 11 вечера», — заявил глава региона Винченцо Де Лука.

Этот шаг последовал за аналогичным решением, принятым в северной Ломбардии.

Решение о комендантском часе еще должно быть одобрено федеральным правительством. Но официальный Рим, похоже, не собирается от него отказываться. В стране началась вторая волна коронавируса. Федеральным властям нужно решить эту проблему.