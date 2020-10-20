Амстердам защитит мосты от велосипедистов цветами

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20 октября 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

мост в Амстердаме на фото pixabay.com

Муниципалитет Амстердама решил защитить мосты от велосипедистов. Они приковывают свои транспортные средства к ограждениям и портят их. Для защиты будут использоваться цветы.

Власти Амстердама оборудуют цветами мосты деревянными корзинами на самых оживленных мостах. Эта мера необходима для защиты мостовых сооружений от велосипедистов.

«Из-за большого количества велосипедов, припаркованных у перил моста, пешеходы больше не помещаются на узких тротуарах и не ходят по проезжей части», — заявила пресс-служба мэрии Амстердама: «Это создает опасные ситуации».

Из-за велосипедов, брошенных на мостах, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть. Кроме того, цепи портят сами перила.

Власти Амстердама планируют оборудовать перила деревянными горшками с цветами. Для велосипедистов обещано расширение пространства на удалении от мостов. Под велосипедные парковки будет освобождено место на автомобильных стоянках.