Амстердам защитит мосты от велосипедистов цветами

Муниципалитет Амстердама решил защитить мосты от велосипедистов. Они приковывают свои транспортные средства к ограждениям и портят их. Для защиты будут использоваться цветы.
Власти Амстердама оборудуют цветами мосты деревянными корзинами на самых оживленных мостах. Эта мера необходима для защиты мостовых сооружений от велосипедистов.
«Из-за большого количества велосипедов, припаркованных у перил моста, пешеходы больше не помещаются на узких тротуарах и не ходят по проезжей части», — заявила пресс-служба мэрии Амстердама: «Это создает опасные ситуации».
Из-за велосипедов, брошенных на мостах, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть. Кроме того, цепи портят сами перила.
Власти Амстердама планируют оборудовать перила деревянными горшками с цветами. Для велосипедистов обещано расширение пространства на удалении от мостов. Под велосипедные парковки будет освобождено место на автомобильных стоянках.