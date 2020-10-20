Соединенные Штаты обвинили ГРУ в хакерстве

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20 октября 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В США раскрыли обвинительное заключение, в котором говорится про российские хакерские атаки. В нем фигурирует ГРУ. Самого ведомства в России уже давно нет. И это вызывает вопросы к американским следователям.

Власти США и Великобритании обвинили ГРУ в планировании кибератаки на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио. В списке приписываемых россиянам грехов: победа Трампа на выборах, обрушение энергетической системы на Украине, взлом компьютерной системы больницы в Пенсильвании.

«С адреса, на улице Кирова 22 в подмосковных Химках, хакеры Sandworm, также известные более прозаично как unit 74455 и “Главный Центр специальных технологий”, начали атаки на украинскую энергосистему, президентскую заявку Эммануэля Макрона во Франции в 2017 году, южнокорейскую Олимпиаду в 2018 году и британское расследование атаки российского нервно-паралитического агента в Солсбери в 2018 году», — заявляют американские обвинители.

Аббревиатура ГРУ расшифровывается, как «главное разведывательное управление». Оно уже давно расформировано. Вместо него появилось Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Сокращенно ГУ ГШ ВС РФ.

Уже сам факт отсутствия ГРУ в России говорит о качестве расследования. В хакерских атаках обвинили тех, кого нет в природе.