«Русская весна»: турецкие силы покидают свою базу в Сирии и уходят под конвоем армии РФ в подконтрольную террористам зону в Идлибе
20 октября 2020, 14:11[ «Аргументы Недели» ]
Турецкие силы оставляют свою базу у сирийского города Мурека и под конвоем армии РФ уходят на территорию в Идлибе, которая подконтрольна одной из террористических группировок. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных сетевых СМИ.
Ресурс «Русская весна» пишет, что во вторник колонна, состоящая из турецкой техники, покинула объект, расположенный в провинции Хама. Сирийские правительственные войска отвоевали данную провинцию в результате наступления, состоявшегося около года назад. Колонну сопровождают силы РФ, говорится в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Ереване обвинили азербайджанскую сторону в принуждении наемников из Сирии к боевым действиям в районе города Горадиза.
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