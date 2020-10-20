«Русская весна»: турецкие силы покидают свою базу в Сирии и уходят под конвоем армии РФ в подконтрольную террористам зону в Идлибе

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20 октября 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Вооруженный человек, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Турецкие силы оставляют свою базу у сирийского города Мурека и под конвоем армии РФ уходят на территорию в Идлибе, которая подконтрольна одной из террористических группировок. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных сетевых СМИ.

Ресурс «Русская весна» пишет, что во вторник колонна, состоящая из турецкой техники, покинула объект, расположенный в провинции Хама. Сирийские правительственные войска отвоевали данную провинцию в результате наступления, состоявшегося около года назад. Колонну сопровождают силы РФ, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Ереване обвинили азербайджанскую сторону в принуждении наемников из Сирии к боевым действиям в районе города Горадиза.