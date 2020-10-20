В Германии медицинские детективы будут вычислять контакты заболевших COVID-19

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20 октября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Германский Институт Коха открыл вакансию дознавателей. Они будут отслеживать цепочку заражений коронавирусом. Это временные сотрудники, к которым предъявляются жёсткие требования. Обязанности «детективов» прозрачные: им нужно общаться с заболевшими пациентами по телефону, определять контакты и маршруты их передвижения. Собранные данные вносятся в электронную базу.



Работа медицинских «сыщиков» является опасной, так как в определённых случаях им придётся контактировать с пациентами и брать у них тесты на COVID-19. Контракт с работниками заключается на полгода. За один месяц сотрудник института будет получать порядка 2300 евро. Такой вариант работы подойдёт студентам и людям, которые попали под сокращение. В Институте Коха заинтересованы в людях, имеющих медицинское образование и или просто навыки в медицине. На вакансию откликнулось более 4000 соискателей.



Ранее в Германии владельцев ресторанов и баров обязали собирать персональные данные посетителей. Клиенты заполняли анкеты с указанием телефона, места проживания. Хотя по закону собирать персональные данные могут только правоохранительные органы. Иногда посетители писали ложные данные или вовсе представлялись Микки Маусом и Дональдом Даком.



