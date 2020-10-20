Сенаторы США Роберт Менендес и Джек Рид выразили обеспокоенность идеей продажи F-35 в ОАЭ из-за России и Китая

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20 октября 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

истребитель F-35, фото: topwar.ru

Американские сенаторы потребовали уточнения подробностей предполагаемой продажи истребителей F-35 ОАЭ. По их мнению, эта сделка "может представлять серьёзную угрозу для национальной безопасности США".

В своем письме главам Госдепартамента и Пентагона Роберт Менендес и Джек Рид напомнили, что Объединенные Эмираты сотрудничают с Россией и Китаем в сфере вооружения, сообщает RT. Подчеркивается, что в 2017 году ОАЭ и Россией подписано соглашение, предполагающее в том числе разработку истребителя 5 поколения и закупку российских самолётов Су-35.

Сенаторы интересуются, были ли даны ОАЭ гарантии относительно защиты технологий США от российского и китайского персонала, который может участвовать в этих программах.

Политики обеспокоены тем, что "безрассудно ускоренные сроки" заключения сделки не дадут специалистам достаточно глубоко вникнуть в вопрос целесообразности продажи F-35 Объединённым Арабским Эмиратам. Отмечается, что истребители F-35 дают США "огромное военное преимущество", поскольку являются "наиболее продвинутыми истребителями в мире".

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-57 показал свое превосходство над американским F-35.