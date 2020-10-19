Вакцина «Спутник V» может отправиться в Южную Америку уже в декабре

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19 октября 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

В ближайшее время поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнутся в Аргентину и Перу. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что РФПИ в ближайшее время объявит о соглашении с Аргентиной и Перу в дополнение к тем соглашениям, которые уже есть и с Мексикой, и с Бразилией, и с рядом других стран.

Поставки «Спутник V» в Латинскую Америку могут начаться уже в декабре.

Ранее Перуанский посол в Москве Хуан дель Кампо заявлял, что Перу с интересом следит за российской вакциной от коронавируса "Спутник V.