США не видят попыток повлиять на подведение итогов президентских выборов из-за рубежа

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19 октября 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ящик для бюллетеней в США, mpi04/MediaPunch via www.imago-i

Американские компетентные органы утверждают, что в настоящий момент не видят попыток повлиять на процесс подведения итогов ноябрьских президентских выборов в США со стороны других государств.

Помощник министра юстиции Соединенных Штатов Америки Джон Демерс, который курирует вопросы национальной безопасности, заявил, что американцы могут быть уверенными – голос, который они отдали за определенного кандидата, будет ему засчитан.

Демерс также подчеркнул, что шестеро россиян, обвиненных в серии кибератак в США, не подозреваются во вмешательстве в выборы в 2016 году.