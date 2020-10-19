США не видят попыток повлиять на подведение итогов президентских выборов из-за рубежа
19 октября 2020, 21:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Американские компетентные органы утверждают, что в настоящий момент не видят попыток повлиять на процесс подведения итогов ноябрьских президентских выборов в США со стороны других государств.
Помощник министра юстиции Соединенных Штатов Америки Джон Демерс, который курирует вопросы национальной безопасности, заявил, что американцы могут быть уверенными – голос, который они отдали за определенного кандидата, будет ему засчитан.
Демерс также подчеркнул, что шестеро россиян, обвиненных в серии кибератак в США, не подозреваются во вмешательстве в выборы в 2016 году.
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