В МИД Великобритании заявили, что российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиаду в Токио
19 октября 2020, 21:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В МИД Великобритании выступили с заявлением о том, что российские спецслужбы посредством кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год из-за пандемии коронавируса нового типа.
Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб заявил, что действия ГРУ, которые якобы были направлены против Олимпийских и Паралимпийских игр, являлись циничными и безрассудными. Он добавил, что в МИД Великобритании "осуждают их в самых сильных выражениях".
По утверждению министерства и Национального центра кибербезопасности Британии, хакеры из ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) проводили "кибернетическую разведоперацию". Целью этих действий якобы являлся вывод из строя компьютерных систем и невозможность проведения Олимпиады.
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