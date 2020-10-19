Власти Уэльса решили ввести двухнедельный карантин

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19 октября 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Кардифф. Фото: Pixabay

Уэльс закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Он отметил, что «речь идет о необходимой мере для борьбы с коронавирусом», назвав принятое решение непростым. Карантин в регионе решено ввести с пятницы.

В Великобритании за время пандемии выявили более 722 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли «слабое место» у коронавирусов.