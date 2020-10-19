Светлана Тихановская встретится с властями Польши

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19 октября 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Светлана Тихановская, Kay Nietfeld/dpa

В понедельник стало известно, что бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская посетит Польшу и встретится там с премьер-министром и руководителем администрации президента.

Уточняется, что Светлана Тихановская выступит на церемонии открытия учебного года Колледжа Европы, а также в рамках открытия обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.

Более того, политик проведет встречу с представителями силовых структур Белоруссии, которые ранее уволились и покинули страну. Подчеркивается, что это мероприятие пройдет в Центре белорусской солидарности.