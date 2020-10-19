Несметные богатства султана Брунея: самый большой в мире дворец, 150 домов, сеть отелей и несколько самолетов

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19 октября 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Султан Брунея Хассанал Болкиах находится у власти уже 53 года. Абсолютный монарх занимает множество постов одновременно, совмещая должности премьер-министра, министра обороны и министра финансов. Также он является верховным религиозным лидером, главнокомандующим вооруженными силами государства и даже ректором главного университета страны. В настоящее время его состояние оценивается в 27,7 миллиарда долларов.

Одна из четырех резиденций Болкиаха в Брунее - Нурул-Иман - попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая на планете. Купола этого дворца покрыты 22-каратным золотом. Он вмещает 1788 комнат, 257 ванных, 18 лифтов, 44 лестницы, пять бассейнов, конюшни на 200 лошадей, оснащенные кондиционерами, мечеть на полторы тысячи верующих и подземный гараж. Общая площадь дворца - свыше 200 тысяч квадратных метров, а его стоимость составляет более 1,3 миллиарда долларов. Он способен вместить до пяти тысяч человек. Помимо этого семья султана владеет сетью роскошных отелей The Dorchester Hotel и 150 домами в 12 странах мира.

Фото: compromat.ru. Дворец султана Брунея

В автопарке Хассанала Болкиаха порядка девяти тысяч суперкаров Mercedes, Ferrari, Bentley, Koenigsegg, Lamborghini, Aston Martin, Jaguar и BMW. Их общая стоимость составляет 6,5 миллиарда долларов. Самым роскошным автомобилем считается лимузин Silver Spur Limo, украшенный золотом, который используют для торжественных церемоний. Известно, что в середине 90-х до 50% доходов Rolls-Royce составляли продажи машин султану Брунея и его брату.

Фото: Reuters. Золотой Rolls-Royce султана Брунея

Имеются у монарха два вертолета, два Boeing 747-400 и шесть небольших самолетов. В его Boeing расположены гостиные, спальни и ванные комнаты с золотыми умывальниками.

Султан Брунея был трижды женат и на каждую из свадеб тратил миллионы долларов. Пятеро из двенадцати детей монарха уже тоже сочетались браком. На свадьбе одной из дочерей султана выступала Уитни Хьюстон. На празднование 50-летия монарха был приглашен Майкл Джексон. Среди мировых знаменитостей, выступавших на семейных вечеринках - Элтон Джон, Дайана Росс, Стиви Уандер, Бон Джови и Тина Тернер.

О том, как живут и развлекаются Хассанал Болкиах и его брат Джефри, рассказала Мисс США 1992 года Шеннон Маркетик. По словам американки, в агентстве по трудоустройству ей предложили участвовать в официальных мероприятиях в Брунее с оплатой в три тысячи долларов в день, там же ее заставляли с десяти часов вечера до трех часов ночи танцевать на частной дискотеке, накачивали наркотиками и обращались с ней как с проституткой.

Издание Lenta.ru приводило ранее воспоминания оказавшейся в свое время в гареме модели Джиллиан Лоурен:

«Большинство девушек в гареме — тайки или филиппинки в возрасте 14 лет. [...] По свидетельству Лоурен, Джефри, просивший называть его на американский манер Робином, был фанатом всего, что связано с США: машин, одежды, поп-культуры. «Он открывал любой журнал и тыкал пальцем в понравившуюся фотографию женщины, говоря: «Хочу вот эту или эту», а потом заказывал их», - вспоминает Лоурен».

Брата султана Джефри за любвеобильность и расточительность прозвали «главным плейбоем планеты». Когда стало известно, что из-за своих увлечений он наполовину опустошил казну, султан отстранил его от управления Министерством финансов и инвестиционным фондом Брунея. Джефри также должен был вернуть имущество, приобретенное за 10 лет веселой жизни. По разным оценкам, в среднем в день он тратил от 500 до 700 тысяч долларов.

В то время состояние монарха увеличивалось каждую секунду на 104 доллара благодаря высоким ценам на нефть. Хассанал Болкиах был самым богатым человеком в мире. Теперь же стоимость энергоресурсов упала в цене в два раза, впрочем, на его счету еще 27,7 миллиарда долларов.