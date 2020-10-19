Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу из России лекарства от коронавируса
19 октября 2020, 19:10[ «Аргументы Недели» ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в Каракас партии российского лекарства от коронавируса.
Российский препарат, по словам Мадуро, эффективен при лечении тяжелобольных пациентов. Венесуэльцы получат его бесплатно. Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», речь идет о тысячах доз препарата «Авифавир».
Кроме этого, Мадуро рассказал о начале испытаний в стране российской вакцины «Спутник V».
Ранее сообщалось, что Индия согласилась на испытание российской вакцины.
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