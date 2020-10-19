В театре «Ла Скала» часть коллектива отправили на самоизоляцию

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19 октября 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт театра Ла Скала

Труппа миланского театра «Ла Скала», которая участвовала в постановке оперы «Аида», отправилась на карантин после того, как у двух человек выявили заражение коронавирусом.

Из-за этого в расписании театра произошли изменения – на сцене состоится сборный концерт из отдельных арий трех опер.

Сообщается, что осенний сезон оперный театр открыл с ограничениями – в зале можно размещать только треть зрителей, которых рассаживают с учетом социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса.