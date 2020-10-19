Турция планирует отказаться от российского газа

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19 октября 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения в Чёрном море. Его запасы составляют порядка 85 миллиардов кубометров, сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Если Турции удастся реализовать проект, то построенный газопровод «Турецкий поток» окажется недогружённым, а «Голубой поток» и вовсе не востребованным. Начало добычи газа намечено на 2023 год.



Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Турция претендует на статус крупной газодобывающей державы. До недавнего времени основным экспортёром газа в Турцию являлась Россия. Но весной текущего года на турецкий рынок зашли газовые компании из Азербайджана, Ирана, Катара и Алжира. Российская доля сократилась до 9,4%. Российские эксперты считают, что заявления Эрдогана об обнаружении месторождений газа могут иметь политический подтекст. Точное определение объёма запасов, а также создание условий для добычи газа могут потребовать большого количества времени.



России в такой ситуации ничего не грозит, считает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Чтобы убрать РФ с турецкого рынка требуется иметь запасы газа как минимум на уровне 10 триллионов кубометров. Турецкому лидеру не стоит даже пытаться шантажировать российские газовые компании собственными запасами голубого топлива, заключил эксперт.



